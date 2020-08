Arkivfoto: John Jessen Hansen Foto: Picasa

DEBAT: Er det virkelig det, vi vil med Furesø Kommune?

Af Arne Rask, formand for Liberal Alliance, LA, i Furesø

debat Furesø kommune er en dejlig bosætningskommune med store grønne arealer, tæt til skove og søer. Det skal vi bevare og udvikle. Det betyder også, at Furesø er tæt på at være udbygget. Der er ikke plads til store virksomheder, men selvfølgelig skal de virksomheder, vi har, fastholdes sammen med de mange mindre håndværker- og servicevirksomheder og det store antal enkeltmandsvirksomheder.

Udbygningen af Furesø omkring 1970 betyder, at beboerne i mange af de gode huse rundt om i kommunen er ved at nå en alder, hvor de gerne vil flytte til noget mindre i form af seniorboliger eller måske endda plejehjem, hvor de sidste mange år kan nydes sammen med andre. Det indebærer, at husene bliver ledige for yngre familier, der ønsker at bo i grønne omgivelser.

Tænk hvis Furesø blev kendt for, at her er der mulighed for at leve et godt liv, hvor der både er tryghed, men også frihed og mulighed for at indrette det liv, man ønsker. Kommunens opgave bliver at medvirke til at skabe rammerne, så borgeren oplever en positiv forskel i forhold til det, de får nu.

I snart 10 år har vi i Furesø byråd haft et flertal, der har ønsket at centralisere og helt fjerne det private initiativ. Vi har et af de bedste gymnasier i Danmark, og alligevel bruges der mange kræfter på at etablere et kommunalt gymnasium.

Den Frie skole i Farum har i flere år søgt om at få lov til at bygge en ny skole. Det bliver fortsat udskudt med begrundelse i, at de udvalgte placeringer ikke dur. Tilbage i udvalget og dermed en yderligere forsinkelse, op i syltekrukken.

Kommunen skal spare, og selvfølgelig er det de frie institutioner, som står for tur til at spare 20 mio. kr. Er det i øvrigt en reduktion af omkostninger på kommunens budget, når der altid startes med et budget, som på omkostningssiden er steget så meget, at der er plads til besparelser. I 2021 er der også budgetteret med en større stigning i indtægterne - er det en skattestigning? eller er det fordi, der satses på, at der er flere borgere med en høj løn og dermed skat, som skal bosætte sig i kommunen.

Attraktiv aftale

For 10 år siden fik Furesø Kommune en attraktiv aftale med staten, så den store gæld fra fortiden kunne afvikles. Det er ikke sket, så kommunen skylder fortsat 2.5 mia. kr. Pengene er forsvundet undervejs, og vi må forberede os på også de næste mange år at skulle afvikle gælden - ja måske de næste 25 år, hvis det fortsætter som nu.

Flere aktører vil gerne bygge frie plejehjem, der kunne være attraktive for de borgere, som gerne vil flytte fra deres nuværende bolig og til et sted, hvor de fortsat kan leve, som de gerne vil, og samtidig være i en bolig, hvor der kan tilbydes hjælp i det omfang, der er behov for. På det seneste byrådsmøde blev ønsket henvist til udvalgs syltekrukken, og i øvrigt mente flertallet, at der ikke ville være behov for frie plejehjem før i 2028. Det bemærkes, at frie plejehjem etableres uden omkostninger for Furesø Kommune. Det kunne selvfølgelig resultere i konkurrence med de kommunale plejehjem, som hermed kunne undgå udvidelser med øgede udgifter til følge!

En analyse fra Dansk Industri viser, at der er en stigning i antallet af ældre, som mener, at det frie valg inden for plejebolig eller plejehjem er vigtigt eller meget vigtigt i forhold til 2017. I 2017 mente knap 60 procent af de ældre, at ordningen var vigtig eller meget vigtig, men i 2020 ligger tallet på 82 procent. Det er en stigning på 23 procentpoint. Husk at lytte til borgeren.

Husk også på, at ældre, der bliver visiteret til en plejebolig, har haft frit valg siden 2002. Et forhold, som ikke er kendt hos de ældre, og i Furesø Kommune er mulighederne kun kommunens plejehjem. Ønskes et plejehjem, der bedre passer til en, så er det uden for kommunen. Og kommunen mister hermed en god skatteyder. Husk på at 1/3 af skatteindtægten i Furesø kommer fra pensionister.

Furesø Kommune er ikke det oplagte valg til at placere ungdomsboliger. For de unge foretrækker at bo tættere på studiemiljøerne i f.eks. København. For borgerne i Furesø Kommune, som jo netop har valgt at bosætte sig her, vil det give mere mening at udvikle kommunen som en grøn bosætningskommune, hvor familierne kan leve deres liv i gode og trygge rammer.

Ligeledes bør Furesø Kommune heller ikke arbejde specifikt for at tiltrække flere ungdomsuddannelser til kommunen. Dels er det en regional opgave at planlægge ungdomsuddannelser, og dels vil det heller ikke harmonere med målet om at gøre Furesø Kommune til en tryg og god bosætningskommune for familier. Det virker også som om, Socialdemokratiet m.fl. konsekvent overser, at vi allerede har en ungdomsuddannelse i Furesø Kommune, da Marie Kruses Skole udbyder gymnasieuddannelse.

Desværre vil flertallet noget andet

På skoleområdet er frihed og ambitioner for børnene vigtig. Desværre vil flertallet noget andet. Udvikling af skoler med fokus på udvikling af børnene har svært ved at trænge igennem. Eksempelvis har friskolen i Farum igen fået afslag på at bygge en ny og større skole med den begrundelse, at der ikke findes et passende sted i Farum. Desuden forsøges der nu at ændre skoledistrikterne, således at børn fra Farum Kaserne området skal køres i bus til Lyngholm Skolen. En konkurrence fra friskolen ønskes simpelt ikke med den skjulte begrundelse, at børn skal tvinges til skoler, som ligger længere væk fra deres bolig, for at lette integrationen af andre.

Kommunens skole politik er uambitiøs. De forandringsforslag, som vil blive fuldt implementeret til næste skoleår i 2021, kommer til at få store konsekvenser for en lang række familier og børn i Farum Vest. I realiteten vil børn, som bor i gåafstand til Solvangskolen i dag, skulle hentes i busser, som på deres vej mod Lyngholm Skolen kommer til at passere netop den skole, som deres forældre har valgt at bosætte sig efter.

Furesø Kommune spiller ikke med åbne kort. Det, man prøver at tvinge igennem, er at ændre fordelingen af børn fra forskellige sociale lag, så den bliver mere ens på tværs af skoler i kommunen. Modellen er den såkaldte "Københavner" model, som i modsætning til den tidligere "Farum Model" fra 90'erne, ikke baserer sig på frivillighed.

Københavnermodellen har også den slagside, at den ikke virker på integration. Undersøgelser viser, at det er svært for børn at opbygge gode relationer til deres klassekammerater, når de bor langt fra hinanden..

For forældre med børn er tryghed et socialt sikkerhedsnet, der fungerer, og gode skoler med kompetente lærere. Og selvfølgelig også et lokalt politi, der sikrer, at børn og voksne kan gå trygt overalt. Skolerne skal være velfungerende med gode og kompetente lærere, og læring skal ikke gå på kompromis med ønskerne om blandede skoler, hvor børn skal køres i bus over længere afstande, og hermed komme i områder, hvor der er langt til deres kammerater.

Furesø er en fantastisk kommune med store grønne arealer og søer. Det er vigtigt, at der er realisme i forhold til klima og miljø. De fleste borgere vil gerne passe godt på miljøet og sikre sig mod voldsomme klimaforandringer - men de tiltag, man vælger, skal være realistiske og fornuftige, og gevinsten skal stå mål med indsatsen. Hvorfor tvinge alle borgere til en affaldssortering, som de alligevel ikke kan finde ud af. Hvem kender forskel på hård plast og polyethylen. Vi har førende virksomheder i Danmark, som allerede blandt andet i England håndterer affald ved at sortere med robotter og efterfølgende udnytte den biologiske masse til anvendelse i biogasanlæg. Men det stemmer måske ikke overens med Vestforbrændingens udvikling.

Hvad vil vi med Furesø Kommune?

Sætte borgeren i centrum og fastholde, at det er borgeren, der selv skal afgøre, hvorledes livet skal leves. Det er ikke kommunen, som skal bestemme over dig? Kommunen er kun til for borgerne og ikke omvendt. Desværre er tendensen til det modsatte blevet tydeligere og tydeligere over de seneste 10 år.