DEBAT: Enhedslisten imod ny lokalplan i Farum Vest

Debat Furesø Avis - 10. maj 2020 kl. 09:51 Af Øjvind Vilsholm, medlem af byrådet for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Et flertal i byrådet ønsker at give FC Nordsjælland mulighed for at etablere en ekstra kunstgræsbane, og man ønsker også, at der skal laves en masse nye parkeringspladser i området ud mod Farum Lillevang. Derudover vil man også give FC Nordsjælland lov til at bygge en dome, selvom FCN har meldt ud, at man ikke har tænkt sig at gøre det lige nu.

Det er et projekt, der alene tager hensyn til FC Nordsjællands ønsker og behov. Det kommer til at gå ud over både naturen og de borgere, der bor i området. Men det kommer ikke til at ske uden protester fra Enhedslisten.

En kunstgræsbane vil belaste nærmiljøet med giftige stoffer fra det gummigranulat, som bruges til banen. Hvis vi er uheldige, kan de giftige stoffer også sive ned i grundvandet. Etablering af parkeringspladser i det fredede område ud mod Farum Lillevang vil omdanne grønne områder med natur til kedelige parkeringspladser. Selvom parkeringspladserne etableres med plastarmering, hvor der kan vokse lidt græs i mellem, er vi så langt fra natur man kan komme. Et klart tilbageskridt for biodiversiteten i området.

At det kommer til at belaste borgerne i området, er der heller ikke nogen tvivl om. Uanset, om der etableres en dome eller ej, så vil der blive mindre grønt i området og dermed mindre rart at være. Hvis domen etableres, vil det være til endnu større gene - især for dem, der bor tæt på.

I øvrigt virker det ikke som om flertallet er interesseret i at lytte til borgerne. Udvalget for byudvikling og bolig har allerede sat processen i gang med at etablere parkeringspladser i det fredede område vest for Farum Park. Trist, at man i udvalget mener, at man kan tage stilling til det, allerede inden høringen om lokalplanen er afsluttet.