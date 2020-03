Øjvind Vilsholm. PR-foto

DEBAT: Enhedslisten er imod kunstgræsbanen i Hareskovby

Debat Furesø Avis - 24. marts 2020 kl. 07:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i byrådet vil etablere en kunstgræsbane i Hareskovby. De øvrige partier i byrådet er af den opfattelse, at det sagtens kan lade sig gøre at etablere banen, uden at det kommer til at påvirke miljøet og grundvandet. Den opfattelse deler vi ikke i Enhedslisten. Vi stemte imod etablering af banen, da sagen blev behandlet i byrådet, og der er absolut ikke kommet noget frem siden, som har fået os til at skifte standpunkt.

I forhold til kommunens øvrige kunstgræsbaner er det et fremskridt, at det er planen, at der skal etableres kloak ved banen, så overskydende vand ledes gennem kloaksystemet til rensningsanlægget. Men det kommer kun til at være 10 % af regnvandet, som ender der. 26 % forventes at fordampe, mens de resterende 64 % nedsives på stedet. Vi kan ikke være sikre på, at nogle af de mange giftige stoffer kunstgræsbaner indeholder, ikke vil sive ned mod grundvandet eller ud i det nærliggende vandmiljø. Dertil kommer alt det granulat fra banen, som kommer til at sprede sig rundt i omgivelserne, når banen bliver brugt.

Enhedslisten vil ikke løbe nogen risiko på naturens vegne, og derfor bliver det ikke med vores støtte, at der etablereres en kunstgræsbane i Hareskovby. Nogle ekstra måneders fodbold om året er ikke nok til, at vi vil risikere at belaste naturen med giftige tungmetaller og andre skadelige stoffer.