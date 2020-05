Hundeskoven i det vestlige Farum kan bevares, mener Ernst Jørgensen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Endelig en samlet brugbar løsning for stadionområdet og Farum Vest. TAK

Debat Furesø Avis - 16. maj 2020 kl. 07:56 Af Ernst Jørgensen, børnefamiliefar, Dyssevangen 26, Farum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Som tilflytter og kommende børnefamilie fra Frederiksberg til Farum Vest, for ca. 14 år siden, valgte vi en by, hvor huspriserne var til at betale og som var omgivet af meget grøn natur.

Vi faldt straks for en rolig bydel, med kort vej til skole og fritidsinstitutioner. Gode indkøbsmuligheder og indenfor S-tognettet. Efter lidt research på øvrige muligheder, blev vi helt overbevist af det rige idrætsliv i området, i form af fodbold, endda Superliga, svømning, tennis, squash, karate og badminton, samt volleyball med mere. Det er klart, at vi også havde betænkeligheder ved at bo meget tæt på et stortsuperliga stadion, men vi valgte det til, for nu var det der jo.

Dygtige borgmestre og byråd efter Peter Brixtofte, har fået rettet op på byens faciliter og ejerforhold, ligeledes økonomien i Farum og nu i Furesø. Byen tilbyder forsat et af de mest aktive boligmiljøer for børnefamilier. Og naturligvis også for seniorer eks. boccia, svømning, tennis, samt liv og glade dage med rigt kulturliv.

Nu har nogle modige politikere og udvalg for by og bolig, lyttet til de høringer, der har været omkring stadionlokalplanen og inddraget lokalplanen for de fredede heste-marker ved Lillevangsvej i en samlet løsning. Èn samlet plan, der én gang for alle imødekommer ønske mulighederne for FCN og sikrer, at kommunens gigantinvesteringer i stadionområdet forsat vil give indtægter fremover. For hvad skal vi med et superligastadion uden professionelle fodboldspillere osv - det kalder jeg ansvar. TAK.

Efter deltagelse i høringer (grundejerforenings regi og kulturhuset), så jeg unge mødre stille sig op og sige de var glade for stadion og ønskede mere aktivitet i området, det gør jeg også. Jeg har en stor kontaktflade med forældre til mine egne børn på Solvangskolen og mange deler dette synspunkt. Faktisk er jeg overbevist om, at det er det tavse flertals holdning. Aktiv by JA Tak.

Vi ser det også som kultur, sammenhold, og social aktivitet, lige der hvor vi bor. På høringerne oplevede jeg desværre mest ældre vrisne og gnavne borgere, der var desværre var i flertal, men stadig et samlet mindretal, klage over støj og parkerede biler. Jeg hørte faktisk IKKE nogen tale miljø den gang.

Hvor er det trist, at Carsten Juel som formand for Danmarks Naturfredningsforening Furesø (kender dig ikke personligt), og som i øvrigt ser ud til selv at bo i Hareskovby, bruger sin magt og tid, som ingen af os andre har til rådighed, på at sidde og skrive postulerende negative og demagogiske læserbreve i lokalavisen og Frederiksborg Amtsavis omkring "parkering i naturen". Du går målrettet efter tidspunkter op til udvalgsmøder, så man skulle tro, at det var for at genere de folkevalgte flertalspolitikere mest muligt. Ja, nogle af postulaterne er helt ude af kontekst med det som det hele drejer sig om (ref. din kommentar til lovpligtig syn af stadionlamper). Endnu mere trist er det, at Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten (medlem af byrådet) går ud og bakker det op, for ikke at tale om Allon Hein Sørensen Alternativet (ikke valgt ind i byrådet), der lige vil gøre opmærksom på sig selv og gidseltager dermed debatten i form af miljø og natur på det hele.

Jeg opfordrer jer nu til også at tage ansvar og holde inde. Alle beboere i Farum vest har brug for ro. Jeg har i 14 år hørt på at stadion ikke skal være der, men det ér der, og jeg ønsker ikke, at mine skattekroner bruges på at rive det ned, eller at det skal ligge hen som en forladt mangelfuldt vedligeholdt ruin. Se på Lillevangsgård, der er en skamplet for byen, når man kører forbi Farum via Slangerupvej. Lad dog markerne ved Lillevangsvej blive en naturlig indgang for gæster til en god superligaoplevelse med parkering "en mase", og lad dog denne fantastiske hjørnegrund over for Rema 1000 lægge jord til et cirkustelt et par gange om året i stedet for grusbanen, ja mooncar-løb, måske en Grøn Koncert eller veteranbiltræf osv.

Og riv så Lillevangsgård ned (ejeren har mig bekendt igen forbehold) og "gem" så en dome af vejen der mellem træerne, matriklen er IKKE omfattet af fredningen i dag.

Området er så stort, at man kunne flytte nogle af de nuværende græstræningsbaner derover og anlægge nye kunstgræsbaner tæt op ad stadion på de gamle baner med lys og glade spillere og samlet styr på evt. forurening.

Sæt lidt midler af til levende hegn, så får vi et mere grønt område end den nuværende "slidte" udlejning til opdræt af heste kan tilbyde os. Dermed kan hundeskoven fortsat eksistere som i dag, uden parkering.

Hvad er der i vejen med en mark, der er græsarmeret og dermed kørefast? Til daglig vil den stå som en grøn eng og bliver kun græsslået til kampe og større begivenheder, der kræver parkering. Og ja, så finder man også en løsning på lysmaster f.eks. mobile enheder med LED og batterier osv. Se dog på byens udvikling og sammenhæng med kassereområdet i stedet.

Så Kære Carsten og DN i Furesø samt dine støtter: Vis samfundssind ved at give jeres bidrag og kompromisvillighed til at løfte presset på området. Frigør dialogen til udvikling, positivitet og aktivitet, samt øvrig natur i Furesø ved at løfte det nødvendige i fredningen af området straks.