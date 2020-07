DEBAT: En køretur på Williams Plads minder mig om Vikingeskibene

Når jeg som bilist kører gennem rundkørslen på Williams Plads i Farum, har jeg samme oplevelse, som det er at tage en tur i Vikingeskibene i Tivoli. Det går nemlig op og ned og op og ned hele vejen rundt. Forklaringen er, at brostenene mange steder er sunket og har efterladt huller i rundkørslen, som får bilen til at hoppe og danse, hvilket nok kan få enhver fabrikant af støddæmpere til at gnide sig i hænderne. Det skulle glæde mig, og sikkert mange andre, hvis kommunens afdeling for Veje og Trafik vil sørge for, at vi igen kan køre gennem rundkørslen uden at skulle holde på hat og briller.