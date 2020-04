Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Det tager 100 år for et træ at blive en markant del af bybilledet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Det tager 100 år for et træ at blive en markant del af bybilledet

Debat Furesø Avis - 03. april 2020 kl. 08:03 Af Michael Øllgaard, forstkandidat, Gedevase, Farum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Furesø Kommune fortsætter med at fælde markante træer, der om 40-60 år ville være markante dele af bybilledet. Størstedelen af træerne var plantet i perioden 1970-1980 - altså for 40-50 år siden. Først blev de fleste træer langs Farum Hovedgade fældet, derefter mange ved Farum Station og nu langs Frederiksborgvej. Det tager 40-50 år før de mindre nyplantede træer igen vil være rimeligt store.

En del af træerne havde ikke den bedste kroneudvikling, men flere var veludviklede og skulle have været fredet ved planlægningen. Tag en tur igennem Farum. Hvor mange store træer over 100 år er der tilbage? Hvor mange træer i alderen 40-80 år? Ikke mange og en del er nu blevet fældet i forbindelse med forskellige renoveringer. Flere af de helt store træer vil inden for få år blive til risikotræer og må så fældes.

Flytte hele træer Nu planlægges en stor ny bebyggelse langs Frederiksborgvej foran kulturhuset. Her står en del større træer, der ifølge billedmaterialet til byggeprojektet alle skal fældes. Kreative arkitekter, byplanlæggere og vejingeniører ville kunne finde muligheder for at bygge uden om Farums veludviklede træer, hvis det var et politisk ønske. Derudover findes maskiner, der kan grave hele træer op - af den størrelse, der nu bliver fældet - og flytte dem til et nyt sted. Det koster lidt mere end store, unge træer, men man vinder 40 år i vækst. Jeg opfordrer igen til omtænkning i Furesø Kommunes Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling. I lever helt enkelt ikke op til jeres navn når det kommer til træer!