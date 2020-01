DEBAT: Det kan komme til at gå ud over unge fra Furesø

Regionen vil begrænse antal klasser på Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Gymnasium er et populært gymnasium, hvor mange elever gerne vil gå. Nu vil et flertal i regionsrådet pålægge Gladsaxe Gymnasium at optage færre elever, for at styrke de mindre populære gymnasier. Det er jeg som regionsrådspolitiker bestemt ikke begejstret for.

Jeg synes det er underligt, at man vil fratage unge mennesker muligheden for at blive optaget på deres drømmegymnasium, når der er plads. Det giver jo ikke mening, at man siger nej til at give eleverne deres første prioritet når det sagtens kan lade sig gøre. Vi ved, at det har en stor betydning for deres gennemførelse af gymnasiet, når de får lov at starte på deres 1. Prioritet. Det har da også hidtil været regionens erklærede politik at opfylde flest mulige 1. Prioriteter.

I Region Hovedstadens Forsknings- og Uddannelsesudvalg stemte Socialdemokratiet og Enhedslisten for at anbefale Undervisningsministeren at pålægge Gladsaxe Gymnasium - og en række andre populære gymnasier at optage færre elever end de egentlig har plads til, for at styrke de mindre populære gymnasier. For Gladsaxe Gymnasiums vedkommende vil konsekvensen af beslutningen være at man skal reducere med en hel klasse fra 13 til 12 klasser. Hvis vi politisk politisk reducerer kapaciteten, giver vi samtidig gymnasiet dårligere økonomiske vilkår. Det vil være til skade for kvaliteten af undervisningen. Jeg vil gerne understrege, at udover at være populært, skal et gymnasium også have et stærkt fagligt og socialt miljø og en sund økonomi.

En reduktion af kapaciteten på Gladsaxe Gymnasium kan også få betydning for elever fra Furesø Kommune, hvor der ikke er et stx tilbud. Eftersom der vil være langt og dårlige offentlige transportmuligheder til eks. Herlev lever regionen hermed ikke op til sit ansvar om uddannelsesdækning.

Ikke alle gymnasier er lige populære

Mens Gladsaxe Gymnasium hører til kategorien af populære gymnasier, er der en række gymnasier på Vestegnen, som eleverne søger væk fra. Det samme gør sig gældende for Lyngby Gymnasium, hvor kun 47 elever søgte det sidste år som deres 1. Prioritet. På Vestegnen er der en del elever, som søger mod gymnasierne i Greve og Roskilde-området, mens det for Lyngby Gymnasiums vedkommende er Nærum, Virum og Ordrup Gymnasier, der særligt trækker i de unge. Det giver blandt andet problemer med integrationen, da mange elever med anden etnisk baggrund end dansk, samler sig på Lyngby Gymnasium.

Det er vigtigt, at et gymnasium har en vis vis størrelse, så de kan tilbyde valgfag, et fagligt kompetent miljø og et relevant socialt ungemiljø. At et gymnasium ikke bliver for småt, er også en forudsætning, for en fornuftig økonomi. I den sammenhæng står eksempelvis gymnasierne i både Lyngby og Hvidovre i en kritisk situation.

Jeg anerkender udfordringen med for megen gymnasiekapacitet og manglende integration, men dette forslag løser ingen af delene. Det medfører bare et ringere uddannelsestilbud til de unge. Jeg mener udfordringerne skal løses i et tæt samarbejde med rektorer og bestyrelsesformænd på gymnasierne.

Jeg tror ikke på, at der kommer noget godt ud af blot at holde hånden under tilbud som eleverne tydeligvis ikke ønsker og fællesskaber har det nu engang bedst når de er frivillige og ikke tvungne”.