Kong Volmersvej i Farum

DEBAT: Det gik, som man kunne frygte

Debat Furesø Avis - 01. april 2020 kl. 15:30 Af Bent Jensen Nordvænget 18 1.tv., 3520 Farum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fortids dumhed med asfalt belægning fortsætter! Jeg må undtagelsesvis rose Enhedslistens Øjvind Vilsholm, som den eneste der tilsyneladende har forsøgt at sætte sig ind i problematikken asfalt/grus . Indlysende er grusbelægningen den rigtige. Det kan være svært at forstå, at et Byråd i den grad kan overhøre en række naturbevarende instansers argumenters om ikke alene fordele ved grusbelægning, men ikke mindst, at det decideret er et overgreb mod et oldtidsminde.

Det kan være svært at forstå, hvad der kan få et næsten enstemmigt Byråd til at anbefale asfalt?

Kunne det være økonomien (billigst er bedst)? Kunne det være æstetiske overvejelser, næppe? Kunne det være billigst kombineret med holdbarheden? Her må jeg som tidligere erindre om, at ved selvsyn har jeg kunnet iagttage, at et husbyggeri, samt årelang kørsel med renovation med anden tung kørsel, har nedbrudt asfaltbelægningen. Skulle det afgørende for beslutningen være, at det på lang (eller kort) sigt vil være den billigste løsning, så vil tidligeres tiders fejlbelægning og lapperierne kunne fortsætte. God fornøjelse!