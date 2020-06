Der vil være betydelige gener ved lokalplanen for Farum vest, skriver grundejerforening. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Det er ubegribeligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Det er ubegribeligt

Debat Furesø Avis - 01. juni 2020 kl. 17:45 Af Ulrik Schack, formand for grundejerforeningen på Gartnervænget i Farum, på vegne af bestyrelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Bestyrelsen for Grundejerforeningen Gartnervænget har drøftet det fremlagte forslag og vi har følgende kommentarer og indsigelser til forslaget:

Vi forstår, at kommunens intention er at lovliggøre flere års ulovlig praksis i forhold til kommercielle aktiviteter ved i forslaget at tillade sådanne, og ydermere tillade at øge disse aktiviteter. Vi mener at dette uundgåeligt vil medføre øget trafik og forstærke de allerede velkendte parkeringsproblemer, samt yderligere ødelægge områdets rekreative kvaliteter. Vi henstiller, at den nugældende reservation af området til offentlige formål bevares.

Vi konstaterer, at der ikke i lokalplanforslaget er nogen klar løsning på parkeringsproblemerne, som vil blive voldsomt forøgede, specielt når/hvis den eksisterende grusbane bliver inddraget til opførelse af nye idrætsfaciliteter ("dome"). Vi finder det uforståeligt at kommunen kan fremsende et lokalplanforslag til offentlig behandling uden at det indeholder en acceptabel løsning på dette problem.

Den skitserede "dome" mener vi vil blive voldsomt dominerende med en højde væsentlig over det nuværende stadions bygninger og vil ødelægge hele områdets karakter som overvejende et boligområde.

Forslaget indeholder etablering af en ny kunstgræsbane umiddelbart vest for bebyggelsen Gartnervænget. Den påtænkte bane er placeret som direkte nabo til vores boligområde, kun adskilt herfra af Solvang Skolesti. Angiveligt påtænkes der etablering af LED- belysning af banen.

Det er bestyrelsens opfattelse at den foreslåede placering og udformning af anlægget vil medføre betydelige gener for, især, de nærmest boende i vores bebyggelse med voldsom støj- og lysbelastning, udover det vi allerede oplever fra selve Farum Park.

Det er for os ubegribeligt, at Furesø Kommune, med sin angiveligt "grønne" profil overhovedet kan tænke på at etablere en stor plastikbane med de risici det indebærer for grundvandsforurening og med den afledning af skadelig kemi og mikroplastik som banen uden tvivl vil medføre.

Vi skal derfor på det kraftigste protestere mod etablering af dette ny anlæg.

(Dette er et høringssvar til den nye lokalplan for Farum vest-området. Red.)