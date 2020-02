Arkivfoto Foto: Photographer: Bernd Juergens

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Det er hændt flere gange, at jeg har måttet bremse hårdt op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Det er hændt flere gange, at jeg har måttet bremse hårdt op

Debat Furesø Avis - 28. februar 2020 kl. 07:43 Af Michael Colding-Jørgensen, Kielshøj 47, Farum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Når jeg som bilist kommer kørende ad Stavnsholtvej fra Frederiksborgvej og skal dreje til højre ad Langager Allé, er det hændt flere gange, at jeg må bremse hårdt op før fodgængerfeltet over Langager Allé for at undgå kollision med cyklister, der kører ud fra cykelstien, tværs over fortovet og ud i fodgængerfeltet.

Ved højredrejning skal man jo holde tilbage for bagfra kommende cyklister, der skal ligeud, så reglerne er sådan set klare nok.

Når der alligevel er en særlig høj risiko for at påkøre en cyklist, skyldes det to forhold.

1. Der er rigtig dårlige oversigtsforhold, fordi cykelstien er gemt bag et hegn og en hæk. Og ydermere forringes oversigten af, at kommunen har opsat 3 vejskilte helt ude ved vejkrydset, så bilisten har vanskeligt ved at se de bagfra kommende cyklister.

2. Og helt galt bliver det, fordi der hverken er lysregulering eller en markeret bane for cyklister over Langager Allé. De forventes at stige af cyklen før fortovet, trække over dette og trykke på en knap, vente til der bliver grønt for fodgængere, og derefter trække cyklen over vejen ad fodgængfeltet.

Det virker besværligt, så der er mange, der blæser på reglerne og deres egen sikkerhed og kører over fortovet ud i fodgængerfeltet og over vejen trods rødt for fodgængere.

Jeg vil derfor opfordre Furesø Kommune til at forbedre trafiksikkerheden, før der sker en ulykke.

Det kan ske ved at fjerne de sidste 2-3 meter af hækken mod Langager Allé og flytte vejskiltene, så der bliver bedre oversigtsforhold.

Endvidere bør der laves en markeret og lysreguleret cykelbane over Langager Allé.