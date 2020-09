DEBAT: Det er for bekvemt bare at lukke adgangen til Farumgård

Arkivfoto: Allan Nørregaard

Debat Furesø Avis - 02. september 2020 kl. 20:32 Af Benny Normind, Elmely 3, Farum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Jeg hører til de mange, der er frustreret over, at vi nu i tre år er frarøvet adgangen til stien gennem skoven og Farumgård. Efter kritik af ejeren Kresten Andersen Bergsøe (KAB) på Facebook blev jeg inviteret til gården for at se eksempler på folks overtrædelser.

Jeg er rystet over at se hundredevis af tilfælde, hvor besøgende - ofte medbringende madpakke og / eller drikkevarer - har forladt den offentlige sti, passeret skiltene med Privat for at begive sig ind i den private del: skov, barokhave, have ved hus og sø samt badebro.

På den baggrund benyttede KAB sin ret til at tilbagekalde den offentlige færdsel på området. Herefter fulgte flere forhandlinger. Det lykkedes ikke borgmester Ole Bondo Christensen at nå til enighed med ejer KAB. Forhandlingerne handlede om en alternativ stiføring, så stien ikke længere skulle gå gennem gården, samt hvorvidt kommunen fortsat skulle have en pligt til at skride ind, når besøgende overtrådte reglerne. Desuden ville kommunen af med ejers ret til at tilbagekalde færdselretten. Borgmesteren valgte så at politianmelde KAB og at rejse tiltale i en straffesag. Lyngby Retten frikendte KAB.

På Kammeradvokatens anbefaling søger kommunen nu at få en fredningsrevision gennemført ved Fredningsnævnet. Problemet synes at være, at der ikke er hjemmel i naturbeskyttelsesloven til at sikre offentligheden adgang til private ejendomme.

Så det er sandsynligt, at kommunen / vi borgere taber igen.

Selvom ejeren kan bevise de mange overtrædelser af reglerne for færdsel i området, så synes jeg, at det er for bekvemt bare at lukke af. Jeg har stor sympati for, at borgmesteren ikke bare giver op efter en tabt sag, men kæmper videre i vores interesse.

Den bedste løsning vil så afgjort være et frivilligt forlig. Jeg har set KABs forslag til alternativ stiføring nord for gården. Faktisk ville vi besøgende hermed få en langt bedre udsigt over barokhave, gård og sø. Men så er der jo problemerne med kommunens forpligtelser og ejerens tilbagekaldelsesret.

Peter Brixtofte ville sikkert have fået et forlig i hus over en flaske Petrus ( eller to).

Efter kommunens politianmeldelse og tiltale er et forlig mellem Borgmesteren og KAB næppe muligt.

Jeg foreslår derfor, at sagen om fredningsrevision stilles i bero, og at der i stedet findes en neutral "forligsinstitution",der kan kreere et løsningsforslag, der kan accepteres af begge parter. Det kunne feks være Institut for Menneskerettigheder.