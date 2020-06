Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Det er besynderligt, at Furesø Kommune bruger tid på det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Det er besynderligt, at Furesø Kommune bruger tid på det

Debat Furesø Avis - 05. juni 2020 kl. 17:15 Af Carsten Gade, rektor, Kruses Gymnasium - STX & HF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat I Furesø Avis den 27. maj fastholder Furesø Kommune sit ønske om at etablere et offentligt alment gymnasium inden for kommunegrænserne. Børne- og Undervisningsministeriet har afvist at støtte ideen, ligesom fire gymnasier fra nærområdet har opgivet tanken om at byde ind på en filial. Som Furesø Kommunes eneste gymnasium kigger vi da også med undren på Furesø Kommunes drømme.

Det er Region Hovedstadens ansvar at sikre udbuddet af ungdomsuddannelser i regionen. Og regionen anbefaler ikke flere gymnasier. I vores øjne virker det besynderligt, at Furesø Kommune bruger ressourcer på, hvad vi opfatter som et ikke-eksisterende problem - der ikke engang er kommunens ansvar. Furesøs politikere kunne jo i stedet glæde sig over det væld af gymnasiemuligheder, som kommunens unge rent faktisk kan vælge imellem, når man sammenligner med andre dele af landet. Fra Farum Station er der maksimalt 16 km til ikke færre end otte almene gymnasier! Flere af dem tilbyder også HF - heriblandt Furesøs egen uddannelsesinstitution, Kruses Gymnasium, som fra næste skoleår udbygger med en HF-linje,

der bringer det samlede elevtal op på næsten 430.

En stor andel af de unge i Furesø Kommune tager i dag en ungdomsuddannelse på et alment gymnasium. Og med udsigt til faldende ungdomsårgange er der derfor ikke grund til at antage, at et nyt gymnasium i Furesø Kommune ville medvirke til at hæve elevfrekvensen, men blot plukke eleverne fra de omkringliggende gymnasier.

Statistikkerne viser, at de unge får gode uddannelser på gymnasierne i og omkring Furesø Kommune. Og det er vel trods alt vigtigere for Furesøs unge, at de har adgang til gode ungdomsuddannelser, end at disse er placeret inden for kommunegrænserne.