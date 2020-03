Artiklen: DEBAT: Derfor kan vi ikke støtte at bruge penge på et egnsteater

Når vi ikke støtter, at der skal sættes penge af til et egnsteater er det ud fra en samlet prioritering. Skal vi gå videre med et egnsteater ville kræver, at vi laver en ny ansøgning til ministeret og så og sige opfinder et lokalt egnsteater på ny. Hvis vores økonomi var rigtig god, kunne det være en god idé. Men vores økonomi er udfordret - og derfor må vi holde igen.