DEBAT: Den store kabale om foreningslokaler - husk nu alle spillereglerne!

Af Karin Beyer, repræsentant for Danske Handicaporganisationer i Furesø, Farum Hovedgade 118, 3520 Farum

debat Bag mere eller mindre lukkede døre rumles der om at flytte rundt på kommunens foreningslokaler og offentlige mødelokaler i øvrigt. I forbindelse med kommunens anlægsbudget kan man læse et forslag om at ombygge dele af Galaksen og Satellitten til et ungemiljø. I og for sig et sympatisk forslag. Men i beskrivelsen af forslaget og i den efterfølgende offentlige debat jonglerer politikere og andre aktører løseligt med forslag til flytning af borgerservice og foreningsaktiviteter, der tyder på, at man totalt glemmer hensynet til mennesker med handicap.

Gennem den vedtagne handicappolitik, har Furesø Kommune forpligtet sig til at sikre, at mennesker med funktionsnedsættelse har samme muligheder for at deltage i samfunds-og kulturlivet, herunder foreningslivet, som andre borgere. Og vi må igen - igen understrege, tilgængelighedshensynene skal tænkes med fra starten for at sikre gode forhold for alle (universel design) og fornuftig økonomi.

Der skal være gode adgangsforhold, herunder handicap-parkeringspladser tæt ved lokaliteten, der skal være fuld tilgængelighed inde i bygningen, herunder egnet handicaptoilet. I større mødelokaler, skal der være mikrofonanlæg og fast installeret teleslyngeanlæg. Og der skal være tydelig markering af trappetrin med kantlister med kontrastfarve og - ikke mindst - følbare opmærksomhedsfelter. Er flere etager i brug til offentlige formål, skal der naturligvis være egentlige elevatorer.

Uanset om man omtaler sig selv som havende et handicap eller ej, vil mange borgere i en del af deres liv være i en situation, hvor de har behov for et eller flere af de nævnte forhold.

Enkelte foreninger fungerer kun for borgere i enten Værløse eller Farum, og de vil naturligvis nødigt tvangsforflyttes til den anden by. Mange andre foreninger dækker borgere i hele kommunen, og de vil selvfølgeligt gerne have mulighed for at skifte mellem at mødes i Furesø Nord og Furesø Syd.

Jeg tror ikke, at de foreninger, der nu anvender lokaler i Satellitten skal være bange for at blive flyttet til Farum Kulturhus. Der vil der nemlig hurtigt blive trængsel. For nogle år siden blev en del foreninger bedt om at flytte over i "STIEN" (den østlige del af den gamle Bybækskolen). Nu tales der i korridorerne om, at disse lokaler igen skal forlades og foreningerne tilbage til Kulturhuset. Men der er begrænsede lokalemuligheder i Kulturhuset, bl.a. på grund af niveauforskelle og manglende elevatorer.

Dertil kommer, at en stor del af parkeringspladserne i området omkring Farum Kulturhus i de kommende år vil blive nedlagt på grund af de store byggeprojekter syd for Kulturhuset på hjørnet af Stavnsholtvej og Frederiksborgvej og på hele den nordlige p-plads ved Farum Bytorv. Dette sker samtidigt med et øget p-behov pga. udbygningen af Sundhedshuset i Farum med Privathospital og en lang række sundhedsklinikker.

Der er i øvrigt vanskeligt at se, hvordan en flytning af Borgerservice til en forretning på Værløse Bymidte kan blive fuldt tilgængelig. De mange niveauforskelle i området og manglen på handicap-parkeringspladser er et stort problem. Trods løfter om det modsatte blev den ene handicap-p-plads ved Pavillonen nedlagt ved det ellers fine anlægsarbejde ved "Byparken".

Det er for nemt at lægge kabale, hvis man ikke overholder alle regler:)