DEBAT: Den ophedede debat står i skærende kontrast til vores oplevelser

debat Min mand og jeg flyttede til Farum for 14 år siden. Vi kan rigtig godt lide at gå ture og glædede os til at tage vores nye lokalområde i besiddelse. En af de første ture gik naturligvis til stien langs Farum Sø, men til vores store overraskelse blev vi undervejs ledt gennem en privat gårdsplads, ud og rundt om ejendommen og ned langs en høj mur, før vi så søen igen. Nå, men det var, som det var og vi kunne godt gå rigtig langt dengang, så pyt. Efter 1/2 år blev det efterår og så stod der en ydmyg kasse med æbler i portrummet til fri afbenyttelse, ligeledes var der af og til en stabel paperbacks med samme formål. Selvom vi var lidt irriterede over at skulle gå en omvej, når vi ville gå tur langs søen, så sendte disse små opmærksomheder et positivt signal om, at her var vi velkomne. Det var trygt og rart, når man kom udefra og ikke kendte nogen i Farum.