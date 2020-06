DEBAT: De går direkte imod deres egen regering

For at være 100% sikre på at mislykkes med hjemsendelses- og invandringspolitik, lægges al information og hjælp til pensionister med indvandrerbaggrund og integrationsarbejdet i sin helhed, ud på jobcentret. For der kommer der givetvis ingen pensionister. Jobcentret er for tredje år i træk, under heftig beskydning af revisionsfirmaet, i forbindelse med revision af jobcentrets arbejde og kommunens økonomi.