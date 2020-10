Jane Maj Hanson og Bettina Ugelvig Møller. Privatfoto

DEBAT: Budgettet er godt for både børnefamilier og medarbejdere

Debat Furesø Avis - 02. oktober 2020 kl. 07:08 Af Jane Maj Hanson, fællestillidsmand BUPL, og Bettina Ugelvig Møller, formand for dagtilbudsudvalget (S) Kontakt redaktionen

debat Det er vigtigt for os, at det også fremover er attraktivt at være medarbejder i et dagtilbud i Furesø Kommune. Derfor er vi rigtig tilfredse med, at flere af de spareforslag, der blev sendt i høring, er trukket tilbage. Det gælder forslaget om at fjerne to særlige fridage og forslaget om harmonisering af lukkedage i FFO'erne med dagtilbuddene. De lokale forældrebestyrelser får nu mulighed for at tage stilling til, om der skal være to ekstra lukkedage - og beslutter de sig for det, så bliver pengene i dagtilbuddet og kan bruges til bedre normeringer.

Som formand i Udvalg for dagtilbud og familier vil jeg gerne understrege, at medarbejderne i vores dagtilbud er den vigtigste ressource og afgørende for, at vores børn trives og udvikles. Den ressource værner vi om i budgetaftalen. Som medarbejder i et dagtilbud i Furesø får du således ikke lagt beslag på flere ferie-/fridage. Og som forælder i kommunen, kommer du ikke til at skulle lave mere kalendergymnastik for at få enderne til at mødes.

Samtidig styrker vi sundhedsplejen, så de kan holde fast i et ekstra besøg i løbet af barnets første år - det skal styrke børnene og deres familier, som vi senere ser i vores dagtilbud.

Der er desuden afsat 4 mio.kr. i kommunens budget til at styrke normeringerne i vores dagtilbud, hvis statstilskuddet ikke fortsætter, som der umiddelbart er lagt op til.

Som fællestillidsmand for pædagogerne i Furesø havde jeg bestemt gerne set, at de 4 mio.kr. var afsat til at forbedre normeringerne under alle omstændigheder. Det er de ikke, men vi står klar til at sikre, at de kan aktiveres, og så vil vi naturligvis løbende lægge et pres på politikerne, så de hele tiden har fast fokus på mulighederne for, at vi lokalt gør mere. Når det er sagt, så er vi tilfredse med udfaldet af budgetaftalen.