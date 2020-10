DEBAT: Budget med tid og plads til børn

Det Radikale Venstre har derfor i alle budgetår været imod disse begrænsninger og ytret standpunktet på interne budgetseminarer og forhandlinger med kommunens øvrige partier. Ofte er vi mødt af "Jamen., forældre kan da sagtens finde pasning... eller..."Vi holder da nogle institutioner åbne, så det er ikke noget problem". Men, det kommer jo an på hvilket familie- og børnesyn man har, om børn sammenlignes med en sæk kartofler man bare kan flytte rundt med. Derfor er vi rigtigt glade for, at vi nu endelig er lykkedes med at få dem af bordet. Og vi er også glade for, at vi nu er lidt tættere på at kunne indfri minimumsnormeringerne, efter vi har afsat en ekstra million til området.