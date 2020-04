Arkivfoto: John Jessen Hansen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Betragtninger fra min coronaramte vindueskarm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Betragtninger fra min coronaramte vindueskarm

Debat Furesø Avis - 15. april 2020 kl. 06:43 Af Bent Jensen, Nordvænget 18 1.tv.,Farum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Min hustru er vestjyde, hvilket hun ikke lægger skjul på. Man kunne næsten sige, at det er hende, der sætter kommaerne i både skrift og tale hjemme hos os.

Hun kan med stor overbevisning meddele, at hun ikke kan gøre for, at hun (næsten) altid har ret. Hun har været en solid bremseklods for mig i mange sammenhænge, og tak for det.

I disse meget svære tider føler vi os privilegeret i forhold til mange andre i vort samfund ved, at være to om at håndtere krisen. Helt anderledes ser det ud for tusinder af ældre, der må sidde alene uden daglig kontakt og hjælp. Godt at se hvordan den almindelige befolkning har hjertet på det rette sted, og i stor udstrækning træder hjælpende til, når bureaukratiet blokerer.

En daglig fornøjelse i disse coronatider er, når jeg lytter til de vestjyske kommentarer til statsministerens daglige direktiver til den danske befolkning. Den seneste om afstand mellem børnene i daginstitution og skole! Hvorfor er det sværere for en frisør, en tjener, en boghandler et.c. at holde afstand end en pædagog eller en lærer? Sådan stilles der mange spørgsmål i det lille coronaramte hjem. Sidst, men ikke mindst, er det afgørende, at vi kommer fælles ud af krisen og får optimismen og glæden tilbage.

God påske.