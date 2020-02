Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Bænkene på bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Bænkene på bymidten

Debat Furesø Avis - 06. februar 2020 kl. 05:18 Af Lene Munch-Petersen, byrådsmedlem, medlem udvalget for byudvikling og bolig (S) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Jeg er i et par debatindlæg i avisen blevet spurgt til indretningen af den nye bypark på Værløse Bymidte. Dels om færdsel over den nye plads, dels om bænkenes placering.

Bymidten skal opleves som et rart sted at være og færdes. Man skal have lyst til sætte sig og tage en pause, og man skal have lyst til at snuppe cyklen igennem Bymidten, sådan som man hidtil har gjort det. Det ligger mig meget på sinde, at vi støtter op om og fremmer grøn mobilitet og cyklisme alle steder i Furesø. Det gælder også iVærløse Bymidte. Derfor er den nye plads i Værløse bymidte designet til alle bløde trafikanter altså ogsåcyklister. Det er både tilladt og acceptabelt og cykle henover pladsen, for eksempel til og fra Værløse Station.

Eneste ændring er, at cyklister og gående nu må færdes under hensyntagen til hinanden. Konceptet på pladsen er, at den hurtigere færdsel med fordel kan ske langs kanterne, mens pladsens indre er tiltænkt ophold, gåture og færdsel i et mere adstadigt tempo.

Dermed når vi til bænkenes placering, som der også er blevet spurgt til. I den nye bypark er opsat bænke flere andre steder på og om omkring arealet for den nye plads. Nogle vender mod nord, nogle vender mod syd og nogle er uden ryglæn, så man selv kan orientere sig mod sol eller udsigt. De fem omtalte bænke er opsat, hvor de er, så man kan sidde i skyggen af træerne en varm sommerdag. Her kan man sidde i relativ ro og fred, uden at skulle have forbipasserende lige bag ryggen, og placeringen hænger naturligt sammen med den lille torvedannelse og udeserveringen omkring pavillonen.

Debatindlæggene gør det imidlertid klart, at det kan være svært at afkode, præcis hvilke regler der gælder hvor. Både på selve pladsen og på de færdselsarealer, den munder ud i. Derfor vil forvaltningen i Furesø nu se på mulighederne for at tydeliggøre reglerne for cyklende færdsel omkring Værløse Bymidte.