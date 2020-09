Satelitten i Værløse bliver brugt af mange forskellige foreninger Arkivfoto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Åbent brev til Tine Hessner om Satelitten

Debat Furesø Avis - 18. september 2020 kl. 15:36 Af Hans Jørgen Mortensen, Stormly 43 3500 Værløse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Tine. Jeg synes, at du har gjort et godt arbejde i Byrådet. Men der synes at være noget ubehageligt på vej, som jeg gerne vil protestere imod. Jeg håber derfor, at du er lydhør. Budgettet indeholder lidt uklare sætninger om, at Satellitten skal nedlægges som borgerhus i Værløse, og at brugerne skal tage til Farum i f.eks. Kulturhuset!

Det kan du / Byrådet dog ikke mene! Satellitten er utrolig velfungerende og meget, meget brugt af en masse foreninger. Jeg har selv været hjælper i Ældresagens It-café gennem flere år og ved derfor, at folk sætter meget pris på stedet, dets beliggenhed op ad Bymidten og andre centerfaciliteter.

Stedet er en naturlig placering for mange borgeraktiviteter, fordi folk ofte kan kombinere et besøg i huset med ærinder til Bymidten, biblioteket, læge m.m.. Til gengæld har aktiviteterne også betydning for en trængt Bymidten, der i høj grad trænger til kunder. Vi brugere af Satellitten er potentielle kunder for de butikker, der er tilbage.

Det virker unaturligt at flytte så mange Værløse-brugere til Farum. Værløse er en by på 20.000 indbyggere, der har behov for et centralt mødested. En flytning vil i særlig grad ramme Jonstrups borgere, herunder de mange nye borgere i Sydlejren og Kirke Værløses borgere, herunder de mange nye borgere i Nordlejren. Det vil reducere de nye borgeres tilknytning til Bymidten og deres integration i Værløses borgerliv. De vil få en lang rejse til Farum, og Jonstrupborgerne vil i mange tilfælde foretrække Ballerup og Måløv på bekostning af Bymidten.

En flytning til Farum eller et andet tilfældigt sted i Værløse uden for Bymidten vil helt sikkert medføre en reduktion i antallet af brugere, og det vil være synd. Det virker i øvrigt mærkeligt at lade unges behov for aktiviteter og lokaler fortrænge resten af borgernes behov. Det må jeg på det kraftigste fraråde! Vi andre er dog en endnu større gruppe. Venlige hilsner med ønsket om bevarelse af Satellitten som hjemsted for Værløse borgere.