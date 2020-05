DEBAT: Åben natur eller trådhegn!

debat Hvor er det ærgerligt, at der her 17 år efter lukningen af Farum Kaserne stadig står mere end en kilometer kasernehegn tilbage. Stort set hele sydøst-, nordøst og nordvestsiden af det tidligere kaserneområde er fortsat hegnet.

Det er klart, at f.eks. en børneinstitution eller et område, hvor der opbevares køretøjer, redskaber og lignende bør indhegnes af hensyn til børnenes sikkerhed eller risiko for tyveri, men at boligområder skal spærres inde (eller ude) er uforståeligt.