Sluk for betalingsanlægget under coronakrisen

Debat Frederikssund - 23. april 2020 kl. 09:48 Af Martin Kirchgässner, Vinkelvej 2, Skuldelev, 4050 Skibby:

En taskforce under ledelse af Frederikssund Erhverv må være ugens absolut største nyhed for det lokale erhvervsliv, der nu kan se frem til at få hjælp til at komme nådigt gennem Coronakrisen.

Med borgmesteren for bordenden skal det blive spændende at se, hvad der reelt kommer ud dette samarbejde som tæller både byrådsmedlemmer, erhvervsfolk og folketingsmedlemmer.

Tør man forsigtigt foreslå, at brugerbetalingen på spøgelsesbroen KPM ophæves frem til 8. juli, hvor Folketingets andre kompensationsordninger udløber? Det ville klæde dette OPP-projekt, hvor flere medlemmer oven i købet sidder i Fjordforbindelsen Frederikssunds bestyrelse. Nu har de chancen for at give en reel kompensation til de hårdt trængte vognmænd og andre i transportsektoren i stedet for blot at udtrykke akademisk smerte, når talen falder på den groteske brugerbetaling.

Måske kun et lille plaster på såret - javel, men lidt har vel også ret i en tid, hvor erhvervslivet bløder indtægter og hvor alle sten bliver vendt for at holde lidt på pengene. Blot en idé til det kommende Skype-møde. Helt gratis.