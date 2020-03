Send til din ven. X Artiklen: Mangel på telemast isolerer borgerne yderligere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangel på telemast isolerer borgerne yderligere

Debat Frederikssund - 26. marts 2020 kl. 09:12 Af Inge Seidelin, Kærstrædet 28, Vejleby, Skibby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg skrev et læserbrev i december, hvor jeg klagede min nød over, at jeg i praksis ingen mobildækning har, hvor jeg bor i Vejleby og opfordrede kommunen til at komme ud af starthullerne og få opsat den telemast, som har været planlagt i snart mange år. Intet er tilsyneladende sket.

Masten skulle have været oppe i efteråret 2019, men kommunens efter min mening fejlagtige fortolkning af reglerne for landzonetilladelse betød, at masten blev udskudt.

I disse coronatider, hvor alt samvær med venner og familie er henvist til telefonisk kontakt, er det ekstra frustrerende, at der kan gå dage, hvor jeg ikke kan finde steder i huset eller på grunden, hvor der er mobildækning. Jeg føler mig isoleret på mere end én måde. For ikke at tale om, hvis der bliver brug for at tilkalde lægehjælp!

Nu må kommunen prioritere os borgere i de hvide pletter på mobilkortet og give os en pålidelig status for projektets forhåbentlig snarlige gennemførelse.