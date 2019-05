Gratis bro - jo, det hjælper

Svaret er ganske enkelt: JA.

Når jeg om kort tid går rundt inde på borgen og arbejder for Frederikssund og Halsnæs, så vil jeg fortæller de øvrige, at det er helt håbløst, at staten blot skal betale 460 millioner kroner for at finansiere hele den nye bro, mens vi borgere skal betale over 2,2 milliarder kroner. Tidligere regeringers rådgivere konkluderer også, at den bedste økonomiske løsning for samfundet er, at staten finansierer hele eller hovedparten af den nye bro - SÅ HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE.