Genetabler busruten til Kyndbyhuse NU

Debat Frederikssund - 28. august 2021 kl. 11:11 Af Mikkel Johansen - Kandidat for Venstre KV21, Kirkegade 20, 4050 skibby Kontakt redaktionen

deBAT Noget af det, der kendetegner Frederikssund Kommune mest, er, at vi er en meget stor og spredt kommune. Vi har vores hovedby, Frederikssund, og alle de omkringliggende små byer og landsbyer.

Derfor er det vigtigt, netop fordi vi er så spredte, at vi har mulighed for at tage kollektiv trafik rundt i Kommunen. Kollektiv trafik er et "MUST" for at skabe sammenhæng i Kommunen.

Landets ældste andelslandsby, Kyndby Huse, har siden 2019 været udenfor den almindelig busrute, som ellers normalt stoppede i Kyndby Huse.

Ikke alle mennesker sigter efter et liv i en "større" by som Frederikssund, men vil i stedet bo på landet, og gerne så langt ude som muligt. For at vi kan være en attraktiv kommune, skal vi skabe attraktivitet i hele kommunen. Det sker ikke ved at fjerne buslinjer fra udkantsbyerne.

Kyndby Huse er et attraktivt sted med både fjord og omkringliggende skov. Både sommer og vinter strømmer folk til Kyndby Huse for at bade eller bare nyde fjorden ved de mange borde og bænke eller gå en tur i den herlige skov og natur. Kyndby Huse jollehavn er blevet et nyt udflugtsmål, til glæde for mange.

Samtidig kunne jeg forstille mig at, man som interesseret køber eller lejer måske ville fravælge at bosætte sig i Kyndby Huse, når der ingen kollektiv trafik er.

I 2020 fik Frederikssund kommune etableret en ny burrute, som kører fra Skibby til Vinge station. Som tidligere skrevet så går jeg ind for, at vi skal have kollektiv trafik ud i alle dele af kommunen, også til Vinge der kun har omkring 100 indbyggere. Man kan så argumentere for eller imod, om det overhovedet er nødvendigt med den rute, på sammen vis som man gjorde med Kyndby Huse. Men selvfølgelig er det en nødvendighed, både til Vinge og til Kyndby Huse.

En løsning kunne være at lade den allerede eksisterende rute udvide med 6 kilometer, altså den afstand der er fra Kyndby til Kyndby Huse og tilbage igen. Et andet alternativ kunne være en genetablering af den ellers meget succesfulde telebus. Som det ser ud lige nu, er Flextrafik eller det at have en bil næsten den eneste løsning frem og tilbage, og Flextrafikken er vist i den dyre ende af løsninger.

Frederikssund Kommune er en kommune i udvikling, og en kommune i udvikling skal have fokus på alle fronter og alle borgere.