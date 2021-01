Send til din ven. X Artiklen: Frederikssund Sygehus som vaccinationscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frederikssund Sygehus som vaccinationscenter

Debat Frederikssund - 18. januar 2021

Jørgen Bech (V) byrådsmedlem

debat Kære Sophie Hæstorp Andersen.

Du har på din facebook skrevet, at du er stolt af at der oprettes 10 vaccinationssteder i Region Hovedstaden.

Jeg synes bestemt ikke, der er noget at være stolt af.

Du har som socialdemokratisk regionsrådsformand valgt at prioritere følgende kommuner: København, Ishøj, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Hvidovre, Glostrup, Fredensborg, Helsingør, Gribskov, Hørsholm og Hillerød.

Du skriver selv, at målgruppen i vaccinationsgruppe 2 er på cirka 70-90 borgere i hver kommune.

Du er voldsomt misinformeret. Alene i Frederikssund Kommune er der 383 borgere i gruppen over 65, som modtager hjælp fra kommunen i eget hjem. De skal alle transporteres til Hillerød for at blive vaccineret!

Udsigten til lang transport til vaccinationsstederne risikerer at føre til, at for mange ikke bliver vaccinerede, især blandt de sårbare borgere.

Der er efter min mening hårdt brug for flere lokale vaccinationssteder.

Tænk blot, hvis du - som overborgmesterkandidat i København - skulle bede folk på Nørrebro om at blive transporteret 40 km hver vej for at blive vaccineret.

På samme vis, som de lokale testmuligheder er afgørende for, at flest mulige bliver testet, er lokale vaccinationsmuligheder en vigtig forudsætning for en høj andel af vaccinerede borgere.

Hvorfor ikke bruge for eksempel Frederikssund Sygehus?

Dér er alle faciliteter til rådighed - logistik, parkering og andet. Det er lige til højrebenet.

Eller er der en bagtanke med at du ikke vil bruge Frederikssund Sygehus, fordi I har besluttet at nedlægge det?

De seneste dage har vi hørt om, at både Region Syd og Region Sjælland har etableret decentrale vaccinationscentre og udkørende enheder.

Region Hovedstaden har derimod meldt ud, at der kun oprettes 6-10 vaccinationscentre. De skal dække hele regionen med 1,83 mio. borgere.

Det er tydeligvis alt for få vaccinationssteder til at dække behovet. Det er i mine øjne endnu en ommer.