Debat: Tilbagerulning af selvstændige skoler

Med baggrund i disse problemer har vi flere gange spurgt til, hvem der har ansvaret for problemerne, og hvad Uddannelsesudvalget vil gøre ved problemerne - uden at have fået et reelt svar.

Vi er derfor alvorligt bange for, at Uddannelsesudvalget ikke erkender problemernes eksistens.

Det er også overraskende, at alle andre i byrådet fedtspiller i denne sag - mon det skyldes, at de ikke finder det vigtigt om skolevæsenet er velfungerende?

Vi undrer os over, at vi ikke har hørt ét eneste parti i byrådet blande sig i den debat, og vi stiller derfor alle partier i byrådet og alle borgere følgende spørgsmål:

For Fjordlandslisten skal overgangen til selvstændige skoler ske uden at flytte en eneste elev, lærer eller pædagog.

Vi forventer, at løsningen findes via dialog og aftaler mellem alle berørte skoler også indeholdende samarbejdsaftaler om større opgaver som skal løses fremadrettet.

For os er det et enkelt valg. SundFORNUFT skal gennemsyre de lokale løsninger for at sikre nærdemokrati og medinddragelse, og FORSKELLIGHEDEN skal være en styrke for kommunens opgaveløsninger fremadrettet.