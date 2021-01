Debat: Svar fra borgmesteren om Vinges fortid

I 2017 havde kommunen indregnet store indtægter fra salg af byggegrunde i Vinge budgettet. Indtægterne udeblev imidlertid, da aftalen med AP Ejendomme om Vinge C måtte stilles i bero. For at sikre, at kommunens likviditet var tilstrækkelig, måtte kommunen reducere driftsudgifter til bl.a. hoved vedligeholdelse, til ekstra efteruddannelse af medarbejdere samt opsparing til tjenestemandspensioner i 2018 for i alt 48,4 mio. kr. Samtidig blev en række mindre anlægsprojekter udskudt, ligesom der blev gjort en ekstra indsats for at sælge overflødiggjorte kommunale ejendomme. Det styrkede kommunens likviditet med ca. 100 mio. kr. i 2018.