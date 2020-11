Debat: Stop for motorcykelræs på broen

Alt for mange er generet af støj fra motorcykler på Kronprinsesses Marys Bro. De kører ræs. Og det skal vi have sat en stopper for. Derfor har vi besluttet, at der skal indføres betaling for motorcykler på broen.

Med Kronprinsesse Marys Bro har vi fået en ekstra og bedre vejforbindelse over Roskilde Fjord. Som det engang imellem er med nye, store infrastrukturprojekter, er der desværre borgere, som oplever udfordringer med støj.