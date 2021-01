Agnete Nielsen er i sit debatindlæg optaget af planerne om kombineret cykel - og gangsti ved Møllekrogen. Foto: AdobeStock Foto: Christian Hammer Nielsen/Christian - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Stisystemet i Møllekrogen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Stisystemet i Møllekrogen

Debat Frederikssund - 12. januar 2021 kl. 15:42 Af Agnete Nielsen, Selsøvej 24, Skibby. Kontakt redaktionen

Jeg har erfaret, at der er planer om et større stisystem gående fra den lille havn i Møllekrogen, videre ud gennem Skrivernæbbet og videre op til Selsø Slot. Dette stisystem er planlagt som en kombineret cykel og gangsti. Der er allerede for nuværende adgang til fods fra Møllekrogen og ud ad Skrivernæbbet. Så langt så godt. Men at der yderligere skal etableres cykelsti igennem et fredet område, finder jeg er helt forkert.

Det med det fredelige, kniber allerede en del, her færdes mange mennesker og de fleste med hunde. Fint, de skal også have lov at nyde naturen her.

Men så er det at jeg gerne her vil gøre opmærksom på, at kommunen i sin tid eksproprierede en sti fra Møllekrogen, langs markerne og landevejen (Selsøvej) og op til Selsø Slot. Denne sti skulle have en bredde på 2m og være belagt med stabilt grus, står der i betingelserne. Hvad er der blevet ud af det.! Ja en selvbestaltet smal trampesti, som ikke engang kommunen vil påtage sig at vedligeholde.

Ved at etablere den påtænkte/lovede sti, får man, dels en flot udsigt ud over det nyanlagte vådområde, dels turister til og fra Møllekrogen, her tænker jeg også på den lille færge, som om sommeren sejler med turister fra Roskilde og bla. lægger til i Møllekrogen, og der ofte med besøgende til slottet, og sidst men ikke mindst, man skåner også, med denne i alle måder bedre stiføring, det skrøbelige fugleområde, Skrivernæbbet.

Den næste gevinst, ved anlægning af denne, dengang lovede sti, må vel også gøre sidstnævnte stianlægning en del billigere at etablere.