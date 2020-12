Debat: Natur eller støv, støj og store huller?

Grusgravningsfirmaet Tulstrup Sten & Grus (TSG) har netop fået tilladelse af Region Hovedstaden til i yderligere 10 år at grave 125000 kubikmeter pr. år i Landerslev. I forvejen har borgerne måttet leve med voldsomme gener fra grusgraven og kan nu se frem til at det fortsætter endnu 10 år.

For at en klage kan blive behandlet koster det i øvrigt klageren kr. 900 i gebyr. En klagefrist på sølle 3 uger er hvad man giver. Ultrakort tid.

I 2017 indvinder TSG over dobbelt så meget som tilladt, nemlig 182.151 kubikmeter sten og grus uden at det i første omgang får konsekvenser for firmaet. I 2018 sænker de produktionen en smule, men ender alligevel på 102.729 kubikmeter, altså omkring 37 procent mere end tilladt. Ingen konsekvenser.