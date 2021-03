Debat: Man er sig selv nærmest

Af Anne-Mette Olsen, Skuldelev Strand, Kandidat for socialdemokraterne til kommunalvalg 2021

Der udføres tydeligvis stadig sognerådspolitik, når det kommer til sikring mod oversvømmelser i forbindelse med forhøjet grundvand og stormflod. Dette ses, når Roskilde kærer sig om sig selv først og fremmest, - det samme gælder for Frederikssund.

Stormskaderådet som alle, der betaler ejendomsforsikring bidrager til, må ikke virke præventivt for eventuelt overskydende midler. Således sættes kontingentet på kr 60 årligt ned her til 1. juni i år. I flg. stormflodsloven er grænsen for, hvad der må være i puljen nået, - grænsen er på kr 500 mill.