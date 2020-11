Carsten Cederholm appellerer i sit debatindlæg til, at politikerne i Frederikssund værner om den fælles lokalhistorie, i dette tilfælde Fioma-bygningerne. Arkivfoto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Drop Fioma-lokalplanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Drop Fioma-lokalplanen

Debat Frederikssund - 20. november 2020 kl. 13:57 Af Carsten Cederholm, Bennediktevej 2,Slangerup Kontakt redaktionen

Lige nu er lokalplanen for Fioma-grunden i høring. En lokalplan for et boligbyggeri, der gør det muligt at rive alle historiske bygninger ned. Hvis politikerne vælger at vedtage lokalplanen, viser det desværre med al tydelighed, at byrådsflertallet ikke har det mindste til overes for hverken kulturen eller vores fælles lokalhistorie.

Historien er med til at give byen identitet. Det at bevare nogle af de få gamle industribygninger vi har tilbage, kan være med at gøre Frederikssund til en mere spændende by at færdes i og samtidig være til gavn for turismen og dermed handlen i byen.

I St. Rørbæk, ikke så langt fra hvor Vinge opføres, boede engang to fætre. De havde succes med hver deres industrivirksomhed. Den en af fætrene, Peder Nielsen, startede virksomhed i faderens smedje i Store Rørbæk, hvor han fremstillede landbrugsmaskiner. Han flyttede senere aktiviteterne til Hillerød, hvor virksomheden fik navnet Nordstenen. Da virksomheden lukkede, blev nogle af bygningerne heldigvis bevaret. De blev til kulturområdet bag Hillerød bibliotek, med kulturhuse og spillesteder som Støberihallen og Klaverfabrikken. Den anden fætter, Hans Laurits Larsen, producerede også landbrugsmaskiner. Han opfandt også en motor til vindmøller. Da det gik tilbage for virksomhedens landbrugsmaskiner, begyndte virksomheden, at producere kul og koks sorteringsanlæg, under navnet Fioma. I modsætning til Nordstenen, fik de resterende Fioma-bygninger desværre lov til at forfalde efter virksomheden lukkede, men nogle af dem kan stadig nå at redes og blive et aktiv for byen.

Jeg vil opfordre til, at man helt dropper lokalplanen og finder en måde at udnytte nogle af de gamle industribygninger, gerne i kombination med et nyt kulturområde, f.eks. i forbindelse med et nyt hovedbibliotek.