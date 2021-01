Foto: Arkiv

Debat: Brugerbetalingen skal afskaffes - ikke sættes op

Debat Frederikssund - 11. januar 2021 kl. 10:21 Af Mette Thiesen, medlem af Folketinget og transportordfører, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Ifølge en ny prognose kan betalingsmuren Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund være færdigbetalt i 2055. Vejen derhen skal være belagt af løbende prisstigninger og positiv kommunikation.

I de første 11 måneder af broens levetid passerede knap 2.900 køretøjer dagligt broen, hvilket er langt fra det tal på 7.700 daglige køretøjer i 2025, som Fjordforbindelsen Frederikssund har indarbejdet i deres budget.

Kort og godt hænger tingene ikke sammen. Formanden for Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullberg, mener, at der er skabt et negativt brand om broen. Det har han ret i, men det er forståeligt. For dårlige beslutninger skaber dårlig omtale.

Den dårlige beslutning om at gøre broen brugerbetalt bliver ikke bedre af, at brugerbetalingen bliver højere - tværtimod. I landet med verdens højeste skattetryk skal der simpelthen være råd til at sikre vækst og fremgang for alle landsdele med let tilgængelig og stærk infrastruktur.

Derfor går jeg til de kommende infrastrukturforhandlinger med ønsket om bl.a. at afskaffe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro samt færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen og udvidelse af Hillerødmotorvejen.

Jeg kan ikke love, at det hele bliver til virkelighed i den endelige infrastrukturaftale, men jeg kan love, at jeg vil kæmpe benhårdt for det. For os i Nye Borgerlige skal Danmark hænge sammen, og her spiller mobilitet og vækst en stor rolle.