Debat: Betaler vi for meget, for at komme af med vores spildevand?

Debat Frederikssund - 05. marts 2021 kl. 11:48 Af Anker Gold, Bakkedraget 12, 3630 Jægerspris Kontakt redaktionen

Vi, der bor i Jægerspris, husker måske, at man i efteråret 2018 ved hjælp af moderne teknik "skød" en ny hovedspildevandsledning under jorden fra renseanlægget i Jægerspris og til renseanlægget ved Gerlev med henblik på at renseanlægget i Jægerspris skulle nedlægges. En ganske flot teknisk bedrift, synes jeg. Problemet er bare at ledningen, som vel må have kostet omkring 10 millioner, endnu ikke er taget i brug!

Men det er nok ikke et økonomisk problem for beslutningstagerne, for vandafledningsafgiften, som alle husholdninger skal betale, beregner man jo ved at tage de samlede omkostninger for spildevandet - vel inklusive den ikke ibrugtagne ledning - og dividere med antallet af husstande, og så er den klaret. Ikke så mærkeligt at den variable afgift er oppe på 52,70 kroner per kubikmeter.

For nogle år siden gik et antal kommuner - inklusive Frederikssund - sammen om at danne Novafos som et fælles selskab for levering af vand og håndtering af spildevand. Som jeg husker, blev vi stillet i udsigt, at dette ville give en væsentlig besparelse for borgerne. Jeg må stille spørgsmål ved om dette er tilfældet.

Hvor er den demokratiske kontrol med at driften er hensigtsmæssig og effektiv? Som eksempel på det modsatte kan jeg nævne, at vi i Jægerspris har et velfungerende varmeværk, der er organiseret som et AMBA. Hvis noget ikke fungerer tilfredsstillende er kommandovejen ikke lang, og på generalforsamlingen drøftes planer for fremtiden ligesom man altid kan stille spørgsmål. Stort er ikke altid godt.