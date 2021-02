Socialdemokraten Susanne Bettina Jørgensen skriver i dette debatindlæg blandt andet om, hvorfor hun mener, der skal tænkes ud af boksen, når det handler om velfærdsteknologi, eksempelvis på omsorgscenteret Tolleruphøj. Foto: Casper Suk Thorlacius

Debat: Afprøvning af hjælpemidler og velfærdsteknologi

Debat Frederikssund - 13. februar 2021 kl. 10:11 Af Af Susanne Bettina Jørgensen, byrådsmedlem (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget og næstformand for Velfærdsudvalget Kontakt redaktionen

Debat På seneste møde i Velfærdsudvalget behandlede vi en sag om ny praksis for afprøvning af hjælpemidler og velfærdsteknologi. Der var lagt op til, at der skulle indrettes et par lokaler på Østergården til dette formål, men udvalget pegede på, at en placering på den tomme rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj var mere hensigtsmæssig.

Socialdemokraterne i Frederikssund er meget begejstrede for ideen om at lave et velfærdsteknologi bibliotek. Det vil være et stort plus, hvis man som borger kan komme og se og prøve forskellige hjælpemidler og teknologier, før man evt. får det bevilliget af kommunen eller selv investerer i det. Når vi socialdemokrater mener, at et sådan sted fint kan etableres på rehabiliteringsafdelingen på Tolleruphøj, så hænger det sammen med, at der i forvejen er installeret bl.a. skylle tørre toiletter, som så vil kunne bruges i forbindelse med dette nye initiativ.

Jeg synes i øvrigt, at vi på dette område skal tænke ud af boksen. På Tolleruphøj vil der være mulighed for ikke bare at lave et velfærdsteknologi bibliotek, men også at indrette et eller flere af de tomme lokaler til trænings- eller undervisningsstuer. Her kan man have hjælpemidler og smarte løsninger, som personalet i døgnplejen, på omsorgscentrene, på botilbud osv. kan komme og udforske og træne med. Udviklingen går stærkt på dette område, så selvom man har en uddannelse skal den holdes ved lige, og man skal følge med alt det nye, og være fortrolig med at anvende det. Så jo - lad os tænke ud af boksen. Noget kan vi bare sætte i gang, mens andet kan indgå i budgetdrøftelser. Placeringen på Tolleruphøj er oplagt, men det vigtigste er, at vi finder en mere langtidsholdbar løsning, så vi ikke hele tiden bruger tid og penge på at flytte rundt. Og a pro pos samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som vi taler så meget om, så kunne der være en virkelig god mulighed også her.