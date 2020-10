Send til din ven. X Artiklen: DF: Vi skal sætte ind mod sexisme i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF: Vi skal sætte ind mod sexisme i kommunen

Debat Frederikssund - 02. oktober 2020 kl. 13:33 Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti, Frederikssund Byråd: Kontakt redaktionen

På seneste byrådsmøde foreslog Dansk Folkeparti, at der tages initiativ til, at Frederikssund Kommune sætter et arbejde i gang i forhold til at synliggøre omfanget af sexisme og sexkrænkelser på kommunens arbejdspladser. En problemstilling, som indtil nu har været meget tabubelagt.

Sofie Linde kastede for nylig en bombe om egne oplevelser. Det har betydet, at alle nu taler om det. Alle har en holdning til det.

Men man oplever også, hvor svært det er at forholde sig til. Mange forsøger at negligere problemet eller direkte gøre grin med det. Og det gør det ikke nemmere for de krænkede. Tværtimod.

Mange stiller sig bag Sofie Linde, så det er åbenlyst, at der er et problem.

Vi skal ikke være så hysteriske, at der ikke er plads til komplimenter. Der skal ligeledes være plads til at joke med hinanden. Men når talen bliver vammel. Eller der sker direkte berøringer og endnu yderligere direkte seksuelle handlinger, er det ikke okay.

Vi er mange, der har oplevet grænseoverskridende oplevelser på arbejdspladsen, men man taler bare ikke om det.

For hvad hvis de andre ikke vil tro på, hvad jeg siger?

Hvordan vil de reagere, når jeg fortæller det?

Man kan blive truet til tavshed.

Man får det rigtig dårligt med sig selv og føler i grelle tilfælde, at andre nærmest kan se det på en.

Men uanset om man griner af det eller ej, så eksisterer det. Også i Frederikssund Kommune som arbejdsplads. Vi taler om den attraktive arbejdsplads, og dette hører om noget ind under dette begreb.

Stor tak til byrådet for at bakke op om min opfordring til at klarlægge problemet. Økonomiudvalget, der er personaleansvarligt udvalg, vil i samarbejde med hovedMED sætte arbejdet i gang. Mit håb er, at det fremover bliver trygt og sikkert at fortælle sin historie. Og at der derefter bliver handlet på det.