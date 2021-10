DEBAT: Vores ældre er gamle nok til at bestemme selv

Skridt for skridt skal vi bevæge os mod et samfund med flere muligheder. Flere muligheder for at vores ældre og seniorer får mere selvbestemmelse over deres eget liv. Jeg er af den overbevisning at vores ældre er gamle nok til at bestemme selv, og at de skal have muligheder for en alderdom der modsvarer det "levede liv". For mig er det vigtigt at vi har blik for at vores ældre er forskellige individer med forskellige ønsker og behov, præcis som det har været da de var yngre. Vi skal som kommune honorere denne forskellighed og give de ældre reelle frie valg.