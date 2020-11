DEBAT: Ulige konkurrence

debat Henrik Godiksen skriver i et svar, på mit læserbrev om private plejehjem, at jeg vender problemstillingerne på hovedet.

Han fremhæver han bl.a., at hvis der er tomme pladser på et offentlige plejehjem, er det fordi de offentlige pladser vælges fra.

Dermed kan en privat aktør, uden videre, gå ind og udfylde et behov, som de offentlige plejehjem ikke må opfylde; uanset hvor gode man ellers er til at drive plejehjem.

Det er ikke gratis at bygge et plejehjem, ansætte personale osv. derfor er det en vigtig del af den offentlige planlægning, at forudse hvor mange pladser der er brug for, så man begrænser ventelister, samtidigt med at man ikke bruger flere resurser end højest nødvendigt.