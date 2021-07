Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Svar til Per Serup, Dansk Naturfredningsforening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Svar til Per Serup, Dansk Naturfredningsforening

Debat Frederikssund - 25. juli 2021 kl. 10:16 Af Jørgen Bech (V) formand, Plan & MIljøudvalget Kontakt redaktionen

Debat I lokalavisen skriver formand for Dansk Naturfredningsforening i Frederikssund, Per Serup, under overskriften "Kommunen dårligt fra start" at vores "kamplyst for vild natur er forsvundet". Debatindlægget er møntet på rørlægning af en rende, som foreligger i lokalplansforslaget for den ny Kroghøj bebyggelse i Slangerup. Forslaget er i lige nu i høring.

Planen er, at der i forbindelse med byggemodningen etableres et regnvandsbassin og en regnvandsledning, som leder overfladevand til Kalvekær mose nordøst for Kroghøj. Regnvandsledningen har udløb i den sydlige del af den § 3-beskyttede sø i Kalvekær mose. Søen afvander yderligere via Kalvekær Rende mod nord til Gørløse Å.

Regnvandsbassinet skal optage regnvand fra det nye boligområde med op til 28 parcelhuse og 40 rækkehuse. Fra bassinet skal overfladevandet ledes igennem en ca. 500 m lang regnvandsledning, som har udløb i den sydlige del af søen i Kalvekær mose.

I forslaget har kommunens fagfolk vurderet, at man ikke kan anvende de såkaldte åbne LAR (lokal afledning af regnvand) løsninger fra bassinet og til Kalvekær mose. Dette skyldes, at alle boliger i området skal sikres mod oversvømmelse ifm kraftig regn.

Det er ellers generelt hensigten at anvende åbne regnvandsrender alle steder, hvor det er muligt. Det er det desværre ikke overalt, når man også skal sikre boligerne mod oversvømmelse i forbindelse med kraftig regn.

I Plan & Miljøudvalget er vi koncentrerede om udviklingen mod mere vild natur i kommunen, herunder også at få åbnet rørlagte vandløb, der hvor det kan lade sig gøre inden for lovens rammer.

Den aktuelle lokalplan 140 er i høring nu. Jeg går ud fra at DN også har fremsendt et høringssvar, som ligger på linje med formandens indlæg i avisen. Jeg vil naturligvis gå i dialog med formanden for DN, som jo også er formand for kommunens Klimaråd. Det siger sig selv, at jeg er positiv over for løsninger, der kan sikre mere natur - også ved Kroghøj.