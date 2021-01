Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Specialområdet - svar og plan savnes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Specialområdet - svar og plan savnes

Debat Frederikssund - 30. januar 2021 kl. 11:24 Af Jan Lykke Mølledammen 34 3550 Slangerup Kontakt redaktionen

Borgernes tid er vigtig for Venstre, påstår Morten Skovgaard i sit læserbrev 13. januar.

Og i Hans Andersens utallige læserbreve om Frederikssundsmotorvejen er argumentet hele tiden, at pendlere skal have mere familietid.

Morten Skovgaard kommer dog ikke med et svar på, hvorfor det er rimeligt at frarøve børn, der går på specialskolen Kølholm i Jægerspris 2-2½ times daglig familietid på grund af transport.

Ifølge Morten Skovgaard kan familietid for pendlere slet ikke sammenlignes med familietid for disse børn, for børn med særlige behov har åbenbart slet ikke behov for familietid.

Morten Skovgaard nævner også, at der er udmærkede fritidsaktiviteter i Jægerspris, uden i øvrigt at forklare, hvordan det reducerer transporttiden for børnene.

Eller mener han, at børn med særlige behov skal tilbringe deres fritid i Jægerspris og ikke i deres lokalområde?

Lad mig i al stilfærdighed minde Morten Skovgaard om, at uddannelsesudvalget netop har besluttet at iværksatte ferieaktiviteter, der skal "styrke børn og unges tilknytning til lokalområdet", men det gælder åbenbart ikke for børn med autisme og ADHD.

Morten Skovgaard påstår også, at flytningen på ingen måde handler om besparelser - på trods af at der i sagsfremstillingen står "at have visiteret 68 børn til et Kølholm, som både rummer Kølholmgrupperne og Kølholm vil være en mindreudgift på 3,0 mio. kr.".

Af sagsfremstillingen fremgår det også, at forvaltningen ønsker at slette Kølholms status som KKR-institution, så det fremadrettet bliver nemmere at spare på Kølholm.

Hvorfor dog lave den ændring, hvis ikke det drejer sig om besparelser?

Det er tydeligt, at uddannelsesudvalget ikke har nogen plan for det specialiserede område.

Kølholm bliver nu fyldt til bristepunktet, så der ikke er plads til de børn, der fremover får behov for et tilbud.

Det var i øvrigt netop, fordi Kølholm på Marbækvej var fyldt til bristepunktet, at Kølholmgrupperne blev etableret, og nu laver man så den samme fejl.

I august besluttede uddannelsesudvalget også, at alle børn i specialtilbud skulle have en tilbageslusningsplan til almenskolen. Sjovt nok er der ingen, der kan fortælle, hvilken almenskole eleverne på Kølholm skal tilbagesluses til - deres lokale skole eller Jægerspris Skole - så der er ingen plan for tilbageslusningen.

Hvor ville det være dejligt, hvis uddannelsesudvalget lavede en plan for det specialiserede område med udgangspunkt i, at "se børn og unge som hele individer, der lever deres liv i mange forskellige sammenhænge", som der står i børne- og ungepolitikken.

For det mangler i den grad.