DEBAT: Sandt og falsk om festival

Debat Frederikssund - 17. august 2021 kl. 10:23 Af Finn Vester, medstifter af Frederikssund Visefestival 1983. Formand for festivalen i ca. 10 år. Kontakt redaktionen

debat I sidste uge bragte Lokalavisen et interview med Keld Nørregaard, mangeårig velanskrevet medarbejder ved Festivalen. Jeg deler Kelds begejstring og værdsætter hans store indsats gennem de mange år.

Men på et enkelt punkt spiller Kelds erindring eller fantasi ham et puds. Det er hans kommentar til musikplanlægningen i Valhal som var hovedscenen i Festivalens første 35 år. Keld konstaterer at "musikerne spillede for et par kasser øl og tog det som en udvidet øveaften med publikum."

Det er for det første helt forkert. Samtlige musikere der spillede i Valhal til aftenkoncerterne, havde indgået kontrakt med festivalledelsen og blev betalt i rede penge. Koncerterne var på ingen måde øvelser, men professionelle koncerter som publikum betalte for at opleve.

For det andet er Kelds bemærkning nedladende over for Festivalens ledelse som brugte mange kræfter på at sammensætte programmet. Den er også nedladende over for musikerne som gjorde alt for at levere deres bedste, og overfor publikum som kan føle sig snydt. Det samme kan festivalens sponsorer som har støttet festivalen gennem årene.

Keld var ikke involveret i musikplanlægningen og havde ingen adgang til at se kontrakterne. Derfor er det uforståeligt at han er så skråsikker i sin konstatering.

Udover aftenkoncerterne var der musik dagen igennem i Humlehaven af tilrejsende musikere. Blandt andet var der en Åben scene hvor de kunne melde sig til at spille, men uden honorar.