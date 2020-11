Attendos direktør mener, kritikken af huslejestigninger på Friplejehjemmet er usaglig og ubegrundet. Arkivfoto: Kenn thomsen Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Rimelig husleje på friplejehjem

Debat Frederikssund - 20. november 2020 kl. 07:51 Af Søren Andersen Direktør, Attendo Danmark Kontakt redaktionen

Foranlediget af to debatindlæg her i avisen, vil jeg redegøre for huslejeforhold på Friplejehjemmet Lærkevej, som er drevet af Attendo.

Vi har altid borgeren i centrum, og har betydelig erfaring med at drive plejehjem i både Danmark og resten af Norden. Den erfaring kommer vores beboere til gode både i hverdagen og i vores løbende udvikling af kvaliteten på plejehjemmene.

Da Lærkevej i 2019 år tog imod de første beboere satte vi huslejen ud fra de forhold, som var på daværende tidspunkt. Dengang var der usikkerhed om, hvorvidt friplejehjem kan tage betaling for almindelig vedligehold ved udflytning.

Når en borger i dag flytter på plejecenter er det normalt, at der skal betales et depositum på 2-3måneders husleje, så boligen kan nymales og vedligeholdes, når en ny borger senere flytter ind. I praksis betyder det, at borgere skal realisere et betydeligt beløb i depositum, når de skal på plejehjem.

I Attendo har vi erfaret, at et depositum kan være vanskeligt at realisere for mange borgere. Samtidig finder vi at slitage på en plejebolig er relativt lille, når man eksempelvis tager højde for, at den dels bebos af en borger, der har livslang erfaring i at passe på sit hjem, og i øvrigt gennemsnitligt bruger boligen i 24 måneder.

Vi har i Attendo derfor fundet det rimeligt, at undlade opkrævning af depositum, for borgere, der flytter hos os. Det er nu juridisk afklaret, at vi ikke kan tage betaling for almindelig vedligehold ved udflytning, hvorfor vi har været tvunget til at indrette vores lejekontrakter efter dette.

Konkret betyder det, at vi har justeret huslejen for kommende beboere, og varslet en stigning for vores første beboere på Lærkevej, der så har haft glæde af den lavere husleje indtil nu. Huslejestigningen svar til at det, man på et kommunalt plejehjem har mulighed for at trække af depositummet ved udflytning.

Når to debatindlæg her i avisen således påstår, at der er store huslejestigninger for borgerne, er det usandt og indlæggene kommer med påstande, som vi finder usaglige.