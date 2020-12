DEBAT: Råstofgravning og byggeri i Frederikssund

Og alt det forældede nybyggeri i øvrigt, herunder den motorvej Byrådet stadig kæmper for, men som jo også eliminerer natur. Hvis man skal disponere bæredygtigt, bør alt nyt byggeri bl.a. ske ved genbrug af materialer fra gamle bygninger, nedlagte veje og træ fra bevoksninger etableret i god tid. Og for at sikre byggeriet mod forældelse fra starten stille krav om aktiv energiproduktion (fx solpaneler) ved al renovering og nybyggeri. Ellers satser man fra starten på, at "andre" nok om nogle få år sørger for alle de installationer, som for længst burde være påkrævet og siden vanskeligt kan etableres. Kommunen kan i vidt omfang gå forrest på egne bygninger og udstykninger, hvad der ikke er tegn på. Det er som om man lever i en drømmeverden og tror, at der er råstoffer nok til al ting, Lynetteholmen, kystsikring og smarte løsninger mod oversvømmelser af vore byer.

Det vil ikke undre mig spor, om man oveni alt dette opfører et maritimt center med alle tænkelige faciliteter i området mellem de 2 broer og tandstumperne. Og måske glemmer at man samtidig planlægger at modtage spildevand fra de store dele af Nordsjælland, som p.t. ikke kan rense deres eget spildevand. Måske er interesserne så stærke, at man ser stort på, at der samtidig skal være plads til kystsikring af en art. Og i værste fald slet ikke bekymrer sig om det vigtigste i marinbiologisk sammenhæng, nemlig det faktum at Roskilde Fjord er et meget følsomt økosystem. Det skyldes, at der er et lag saltvand nærmest bunden. Dette saltvand har en højere massefylde end overfladevandet. Derfor er opblandingen af vand beskeden, og når der samtidig overgødes fra by og land, trives algerne, som dør, synker til bunds og forrådner på bunden, ofte med et liglagen til følge. Dvs. meget få arter kan leve nær bunden. Desværre tror jeg, man stadig vil høre mange sige, jamen har vi ikke en dejlig natur i Frederikssund. I stedet for at sige, at vi må kæmpe for at få mest mulig vild natur tilbage. Ikke noget med kunstgræs, kemikalier og mikroplast.