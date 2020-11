Send til din ven. X Artiklen: DEBAT Private plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Frederikssund - 16. november 2020 kl. 14:30 Af Henrik GodiksenMølleengen 43550 Slangerup

Carsten Cederholm, jeg elsker den måde, du kan vende alle problemstillinger på hovedet, og får det til at lyde som om private skoler, plejehjem, hospitaler, rengøring mv. er opfundet af djævlen selv, og kun har det formål, at genere så mange borgere i Frederikssund kommune som muligt, når det modsatte er gældende.

Jeg går selv ind for personlig frihed og borgernes frie valg, samt til at pengene følger den enkelte borger og ikke fastholdes i et lukket offentligt system, hvor politikerne kan træffe velmenende valg på borgenes vegne. Valg der ofte tager udgangspunkt i politikernes politiske holdninger, og desværre ikke borgernes ønsker og behov.

Lad os starte med ventelisterne. Du argumenterer for, at tilbud fra private plejehjem vil medføre ekstra lange ventelister

Inden det private tilbud kom, var der lang venteliste på en plejehjemsplads, og i dag efter det private tilbud er kommet, er ventelisten borte. At det kan ende med, at vi ser tomme pladser på de offentlige plejehjem eller enkelte afsnit helt må lukkes, kan jo alene skyldes at de offentlige pladser vælges fra og ikke til af borgerne. Kundernes fravalg er altid et problem for ledelsen, som den må gøre noget ved.

Du skriver at private plejehjem har en konkurrencefordel

Det problem siger jo mere om det offentliges tilgang til service end det private, og hvis der ikke var efterspørgsel efter, at tillægsydelserne blev leveret af det samme personale, som leverer de visiterede ydelser, ja så var der jo ikke noget at skrive om. Det offentlige tilbud må udvides med et tæt samarbejde med private aktører, der kan tilbyde disse tillægsydelserne, for det skal ikke gå ud over borgerne på de private plejehjem, at det offentlige system har svært ved, på en gennemsigtig måde, at prissætte de enkelte tillægsydelser korrekt.

Du skriver at borgerne i en kommune hænger på regningen, hvis et privat plejehjem går konkurs.

Det gør borgerne også hvis det offentlige plejehjem, hospital eller skole ikke har styr på økonomien. Det har vi masser af eksempler på i fortiden.

Hvis borgerne får frie valgmuligheden på alle hylder, så vælger de alt andet lige, det produkt hvor de modtager den bedste service, får mest for pengene eller den bedste beliggenhed. Frederikssund kommune har taget et stort skridt i den rigtige retning, ved at tillade opførsel af det private plejehjem, og jeg håber for kommunens borgere, at det følges op af mange flere frie valgmuligheder i fremtiden.