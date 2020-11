DEBAT Ny by

I Lokalavisen d. 18. nov. kan man læse en fantastisk historie om et nyt vinge-projekt, hvor hele batteriet af bæredygtige løsninger sættes i sving.

For en gammel arkitekt som undertegnede, er det guf, når en ny og teknologi bliver lanceret - især hvis en dristig pioner vil afprøve beregningerne i større skala. I artiklen står også, at kommunen "skal sikre sig, at der er reel forsyningssikkerhed til borgerne".