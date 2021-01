DEBAT: Naturen beskyttes og benyttes

Af Formand for Plan & Miljøudvalget (V)

Naturudpegninger og fredninger udgør i alt ca. 7.100 hektar land. Det er næsten en tredjedel af det samlede areal i kommunen. Langt størstedelen er privatejet landbrugsjord, og det skal vi være glade for. Der vil altid være brug for gode dansk-dyrkede fødevarer, som hårdtarbejdende landmænd hver dag sørger for.