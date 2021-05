DEBAT: Motorvejen - en giftig cocktail

De 20 km mellem Frederikssund og Tværvej kommer til at skære sig gennem landskabet som en bred støjkorridor. En korridor kaldet 3. etape, som er længere og dyrere end de to foregående og overflødig. Bedst vil det være at sløjfe den af hensyn til natur, miljø og sundhed.