DEBAT: Motorvejen - dårlig planlægning og sløseri

VVM rapportens indtægter baserer sig på fantasier om sparet tid for et ukendt antal pendlere. Ikke noget med at indregne de negative værdier af støj, røg, møg, ødelagt grundvand og trafikdræbte dyr. Og da slet ikke oplysninger fra den dugfriske rapport om cykling fra samme ministerium. Denne viser ubekvemt, at 1 km cykling sparer patienter og samfund for 8 kr. per kørt km. Og det eneste logiske vil da være at samordne tilgængelig "viden" og planlægge at få befolkningen til at flytte nærmere S-banen i de kommende 50 år. Læseren kan let regne milliardindtægten ud, hvis fx 5000 ekstra personer langs banen fra Frederikssund til Ballerup cykler 6 km/dag i 210 dage om året i 50 år til nærmeste station for at komme på arbejde.